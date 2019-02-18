أخبار مصر | "مدبولي" يصدر قرارا بإصدار عملات تذكارية احتفالا بمئوية السادات

متحدث "الوزراء": تسجيل الدواء بالخارج أهم المعوقات أمام "الصناعات الطبية"

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء اجتمع مع المجالس التصديرية بهدف إيجاد آلية جديدة لمساندة وتشجيع الصادرات المصرية، وقرر عقد اجتماع مع كل مجلس تصديري منفرد لبحث مشاكلهم.

وأضاف "سعد" في مداخلة مع برنامج "المواجهة" المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أن الهدف الثاني للقاءات هو إزالة العوائق التي تواجه الصادرات المصرية، لافتا إلى أنها تختلف من مجلس إلى آخر.

وأشار المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن أهم العوائق التي تواجه قطاع الصناعات الدوائية هو كيفية تسجيل الدواء في الخارج، لأنها عملية طويلة ومعقدة، وكانت هذه المشكلة الرئيسية التي تم بحثها، وتدخل الدولة لحلها من خلال توقيع بروتوكولات مع دول أخرى للاعتراف بالأدوية الموجودة بين البلدين.