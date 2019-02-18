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شكرا لقرائتكم خبر عن «ناسيني ليه».. تامر حسني يضرب أكثر من عصفور بحجر (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
احتفى رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالكليب الجديد للمطرب تامر حسني «ناسيني ليه» الذي حقق أكثر من 4 ملايين مشاهدة منذ طرحه على قناته الرسمية على موقع «يوتيوب» السبت الماضي، بفضل إخراجه وتصوير مشاهده بالكامل في الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط.
الإخراج الفني للكليب المسند إلى المخرج اللبناني سعيد الماروق نال إعجاب الكثيرين، حيث استخدم طريقة غير مألوفة في الأغاني المصورة، اعتمدت على استرجاع ذكرياته مع حبيبته، في حبكة درامية تشبه الفيلم القصير، كسرت الرتابة المألوفة في العديد من الأغاني المصورة.
تصوير مشاهد الكليب بالكامل في محافظة الإسكندرية لقي ترحيب العديد من رواد مواقع التواصل، بفضل إبراز معالم المدينة الطبيعية والتاريخية والحضارية، مثل شاطئ وقصر المنتزه ومكتبة الإسكندرية وكوبري ستانلي، فضلا عن التاكسي السكندري المكون الأساسي في هوية المدينة.
لم يقتصر الكليب على إبراز معالم المدينة فقط، بل تخطاها إلى الترويج للأدب المصري بالاعتماد على إحدى روايات الأديب الكبير نجيب محفوظ الحائز على جائزة نوبل في الأدب عام 1988.
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