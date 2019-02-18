شكرا لقرائتكم خبر عن مقررة "القومى للمرأة" بالشرقية: سلمنا 2595 شهادة أمان للسيدات المعيلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة عايدة عطية، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالشرقية، ومدير مديرية تنظيم الأسرة بمديرية الصحة بالشرقية، إن فرع المجلس أصدر 2595 شهادة أمان للسيدات العاملات، ومن المستحقات من العمالة المنتظمة والعمالة اليومية، قيمة الشهادة 500 جنيه، وتم تسليم الشهادات بالكامل للسيدات، والشهادة تعطى مزايا تأمينية للمستفيدين والورثة حال وفاة السيدة، وتعطى تعويض قدره 10 آلاف جنيه حال الوفاة الطبيعية، و50 ألف جنيه حال الوفاة نتيجة لحادث، وبعد نهاية المدة تستطيع السيدة استرداد قيمة الشهادة 500 جنيه، والعائد المادى المتراكم خلال هذه الفترة.

وأضافت مقررة فرع الشرقية فى حوارها لـ"الخليج 365" أن فرع المجلس تمكن من عمل 1000 بطاقة رقم قومى للسيدات غير القادرات وتم منحهن الاستمارة مجانًا والتنسيق مع الأحوال المدنية بالشرقية لتصويرهن بدون دفع الغرامة المالية، فضلاً عن تعليم العديد من السيدات والفتيات حرف يدوية بسيطة تمكنها من الإنفاق على ذاتها.

وعن ظاهرة الزواج المبكر أو زواج القاصرات بالشرقية، قالت إنها تعد من أخطر المشاكل وأحد مظاهر العنف ضد المرأة، وسببًا من أسباب التسرب من التعليم وسببًا أيضًا من أسباب المشكلة السكانية، والمجلس القومى قام للعام التالى على التوالى بتشكل قوافل توعية مقابلة الفتيات فى مدار التعليم الفنى والثانوى والزراعى والتجارى والثانوي، والتحديث معهن عن أسباب الظاهرة وضياع حقوق قانونية للفتاة التى توافق على الزواج قبل السن القانونية. وهى ظاهرة مجتمعية وأحيانًا يكون الأهل مشاركين فيها، ويشكل ذلك خطرًا كبيرًا فطبقًا لبحث تم القيام به من قبل المجلس القومى للسكان بالتنسيق مع إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة، وأطباء بجامعة عين شمس، تبين أن ظاهرة الزواج العرفى بالشرقية تشكل نسبة 38% من الزيجات المبكرة زواج قبل السن، وتطلب ذلك دفع المجلس لعمل توعية كبيرة خاصة للأهل للتوعية ضد مظاهر الزواج المبكر، وأسبابها خاصة أن بعض الأهالى تكون خائفة على بناتها وتفضل زواجها فى سن مبكرة أو عدم قدرتها على توفير نفقات التعليم وتوعيتهم بعدم زواج الفتاة حتى تبلغ 18 سنة حتى يكون لها قسيمة زواج وتضمن حقوقها القانونية.

وعن ختان الإناث بالشرقية، أرجعت السبب إلى أن بعض المناطق الريفية أو حتى التى يكون فيها نسب التعليم مرتفعة ما زالت تفضل ختان الإناث، موضحة أن هذه الظاهرة ما زالت تتم فى مصر والسودان ودول أفريقيا، وغير موجودة فى بلاد الخليج العربى أو المغرب العربي، ويقال إن هناك قبائل كانت موجودة فى أفريقيا واستوطنت فى مصر، هى من بدأت فى الختان ومن يومها أصبحت عادة وموروث عند المصريين، حتى العديد من أخواتنا المسيحيين يقمون بختان بناتهن فهى عادة ليس منها أى فايدة أو منفعة للبنت.

وأوضحت أن المجلس سوف يشارك من خلال التوعية فى حملة 100 مليون صحة، وهى من الحملات المحترمة وستحقق أهدافها فى استهداف 4 ملايين مواطن، والشرقية ضمن 8 محافظات هنبدأ من شهر مارس حتى نهاية شهر أبريل، وأمس تم عقد لقاء بمقر المجلس بحضور الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وبحضور عدد 60 رائدة ريفية، للتوعية بأهداف حملة 100 مليون صحة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتى تتضمن القضاء على فيروس سى واكتشاف الأمراض غير السارية وهى "السكر وإرتفاع ضغط الدم والسمنة، ودور فرع المجلس، فى دعم الحملة والمشاركة مع شرح وافٍ لآلية العمل أثناء فترة الحملة، والتأكيد على حشد المواطنين وتعريفهم بالخدمات المقدمة وأماكن تواجد الخدمة.

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ندوة للمرأة