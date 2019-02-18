شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" تكثف إجراء التقصى النشط بمزارع الماشية والأغنام لاحتواء الأمراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، تطبيق إجراءاتها الوقائية والاحترازية لحماية الحيوانات من الأمراض الوبائية والتي يتم تنفيذها حاليا عن طريق الإدارة المركزية للطب الوقائى ومديريات الطب البيطرى بالمحافظات، سواء بتكثيف اجراءات التقصى النشط والمسح بالمزارع بحثا عن بؤر إصابة سواء للماشية او الأغنام.

وقال تقرير الهيئة : من بين الإجراءات تطبيق الامان الحيوى: بعمل مأموريات لمتابعة إجراءات الأمان الحيوى داخل المزارع لتسهيل عملية التصدير، والتحصين الدورى كل 4 أشهر و ذلك باستخدام لقاحى الحمى القلاعية و حمى الوادى المتصدع وكل 9 اشهر بلقاح جدرى الأبقار و الأغنام بالنسبة للقاحات الحية من خلال حملات قومية للتحصين بجميع محافظات الجمهورية، التحصين الحلقى للحيوانات القابلة للعدوى حول المنطقة المصابة بالمرض ويبدأ التحصين من خارج نطاق الإصابة فى دائرة نصف قطرها 10 كم.

وعن التقصى أوضح تقرير الهيئة، اجراء المسح السيرولوجى ( Serosurveillance ) لقياس مستوى الأجسام المناعية بعد التحصين و ذلك لتقييم المستوى المناعى للحيوانات المحصنة و تحديد التوقيت الزمنى لبداية انخفاض المستوى المناعى و عليه يمكن تحديد المدة الزمنية اللازمة لإعادة التحصين مرة أخرى ، والتقصى السلبى ( passive surveillance ) عن طريق تلقى البلاغات الخاصة باشتباهات الامراض الوبائية من المحافظات المختلفة و تشكيل لجان مشتركة من أطباء الوقاية و المديرية و المعامل لسحب العينات اللازمة .

فضلا عن التقصى النشط ( Active surveillance ) و ذلك عن طريق تنفيذ خطة للتقصى عن الحالات المرضية فى المحافظات المختلفة و سحب عينات منها و ذلك للكشف عن العترات المنتشرة فى الحقل و أنواعها المختلفة من أجل تحديث اللقاح المستخدم فى التحصين بما يتناسب مع العترات الأكثر انتشارا فى الحقل.

وتابع التقرير أنه من بين الإجراءات ، الاستجابة السريعة، من خلال التعامل الفوري مع البؤر من خلال: التحري الوبائي وذلك لتتبع مصدر الاصابة، التحصين الحلقي فى نطاق البؤرة المرضية التى سيتم الابلاغ عنها بواسطة مديريات الطب البيطرى بالمحافظات التوصية بعمل الندوات الارشادية وذلك للتوعية اصحاب الحيوانات والدواجن، التوصية بمنع حركة الحيوانات المصابة والتخلص الامن من الحيوانات النافقة، التوصية بغلق الاسواق الموجودة فى اماكن الإصابة.

ومن بين تطبيق الاجراءات الوقائية ، التنبيه على ضرورة الابلاغ الفورى عن حالات الاشتباه من قبل أطباء الوحدات و الإدارات ، وضع الحيوانات بالمزرعة تحت الحجر البيطرى مع عدم دخول حيوانات جديده الى المزرعة أوبيع حيوانات مصابه أو مخالطه و لا يتم رفع الحجر الا بعد مرور 21 يوم من شفاء او نفوق اخر حاله.

فضلا عن الاستمرار فى العناية الجيدة للحيوانات ومتابعة ظهور الاعراض المرضية، وعزل الحيوانات المريضة عن السليمة بمكان به شبابيك مغطاه بسلك يمنع دخول وخروج الحشرات الناقلة للمرض المشتبه به والحشرات الطائرة، تكثيف رش الحظائر بالمبيدات الحشرية الازمه للقضاء على الحشرات الماصة للدم والحشرات الطائرة ، تقديم العليقة الخضراء سهلة المضغ للمصاب من الحيوانات ،قطع ارضيات العنابر وتطهيرها ، متابعه اطباء الوحدة البيطرية واداره الطب الوقائى للحالة الصحية للحيوانات فى بؤرة الإصابة والمناطق المحيطة بها مع ابلاغ الإدارة المركزية بما يستجد.