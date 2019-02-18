أخبار مصر | اليوم.. مؤتمر صحفي لوزير التعليم بشأن مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مؤتمرا صحفيا؛ لإعلان أعداد المتقدمين والتفاصيل الخاصة بمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وبحضور الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى مقر ديوان الوزارة.

"التعليم": امتحان شهر مارس بنظام الكتاب المفتوح ولن يضاف للمجموع

علقت أمينة خيري، المتحدثة باسم وزارة التربية والتعليم، على فرض زي موحد على المعلمين في محافظة الوادي الجديد، قائلة إن مديريات التربية والتعليم لديهم قدر كبير من الحرية في اتخاذ القرار.

وأضافت "خيري"، في مداخلة مع برنامج "مانشيت"، المذاع على قناة "ON E" الفضائية، أنه تم التعامل مع الخبر على أنه خطة قومية وسيتم توحيد الزي على جميع المدرسين، لافتة إلى أن الوزارة لها نصيب كبير من الشائعات المتداولة بمواقع التواصل الإجتماعي.

وأشارت إلى أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم أكد أنها مبادرة من محافظة الوادي الجديد وهي مبادرة محترمة وقديما كان هناك زي للمعلمين، ولكن لا يوجد أي قرار لتعميم هذه التجربة على مستوى مدارس الجمهورية.

وأوضحت، أنه بالنسبة لمسألة الـ"تابلت"، فهو مجرد أداة بهدف تغيير ثقافة التعليم والمذاكرة للطلاب، ولذلك كانت الامتحانات الماضية تجريبية ولا تُحسب درجاتها في المجموع الكلي، وكان الامتحان "Open Book" لعلاج مسألة التوتر لدى الطلاب وأولياء الأمور.

وأكدت أن هناك امتحان آخر في شهر مارس، وسيكون بنظام الكتاب المفتوح "Open Book"، ودرجاته لن تحسب في نهاية العام، وستكون على الـ"تابلت" لكي يكون هناك تدريب للطلاب على هذا النظام.

وبدأت وزارة التعليم، الإثنين الماضي، المرحلة الأولى من إجراءات توزيع أجهزة التابلت على 20 محافظة، بحسب الخطة الزمنية المقررة.