انت الان تتابع أمطار رعدية تضرب الشرقية.. والمحافظة تُعلن الطوارئ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أرشيفية
تعرضت محافظة الشرقية، مساء اليوم الأحد، لموجة كبيرة من الأمطار الرعدية، والتي ضربت مُختلف شوارع المحافظة، خاصةً الظهير الصحراوي لمدينة بلبيس والعاشر من رمضان، فيما دفعت الأجهزة التنفيذية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بعدد من سيارات «الكسح» وشفط المياه، لمواجهة موجة الطقس السيئ التي تشهدها أنحاء المحافظة، في الوقت الذي تراكمت فيه مياه الأمطار بعدد من الشوارع الرئيسية والميادين المُختلفة، وأعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رفع حالة الطوارئ القصوى لمواجهة موجة الطقس المتقلب التي تشهدها المحافظة.
آشعة الرعد أنارت سماء المحافظة لثوانٍ متقطعة، فيما انهمرت الأمطار بصورة أقرب إلى السيول، وسط خوف وترقب من الأهالي أن يُكشر الجو عن وجهه السيئ أكثر من ذلك، في الوقت الذي أعلنت فيه الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، برئاسة وإشراف المحافظ الدكتور ممدوح غراب، التنسيق التام مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديريتى
آشعة الرعد أنارت سماء المحافظة لثوانٍ متقطعة، فيما انهمرت الأمطار بصورة أقرب إلى السيول، وسط خوف وترقب من الأهالي أن يُكشر الجو عن وجهه السيئ أكثر من ذلك، في الوقت الذي أعلنت فيه الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، برئاسة وإشراف المحافظ الدكتور ممدوح غراب، التنسيق التام مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديريتى الكهرباء والطرق، للتأكد من تسليك بالوعات الصرف وجاهزية سيارات كسح وشفط المياه والمعدات اللازمة للتخلص من آثار الأمطار، وكذا التأكد من عدم وجود أسلاك مكشوفة بأعمدة الإنارة تجنبًا لحدوث أية حوادث بالطرقات العامة والسريعة.
وتحركت الأجهزة التنفيذية لشفط تراكمات مياه الأمطار من الشوارع، وذلك بواسطة سيارات الكسح الخاصة برئاسة المركز والواحدات المحلية، إضافة إلى سيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحي.
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