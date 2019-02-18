شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار رعدية ورياح باردة تضرب شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت محافظة شمال سيناء هطول أمطار رعدية وانخفاض في درجات الحرارة فضلا عن موجة رياح باردة، ما أثر على الحركة التجارية والأسواق وكل مظاهر الحياة في مدن المحافظة.

من جهته، أعلن العميد أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، الدفع بسيارات شفط المياه إلى مختلف الشوارع والميادين لإزالة مياه الأمطار، بالتنسيق بين مجالس المدن والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في شمال وجنوب سيناء.

وقرر اللواء محمد عبدالفضيل شوشه، محافظ شمال سيناء، رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات الفرعية في مجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية لمواجهة التقلبات الجوية.

من جهة ثانية، استقبل البدو في مختلف مدن المحافظة سقوط الأمطار بالابتهاج، حيث تساعدهم في ري زراعاتهم، إضافة إلى تغذية وملء خزانات المياه الجوفية.