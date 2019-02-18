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انت الان تتابع وزيرة الثقافة: مصر باتت ملتقى فنيا يجمع شعوب العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، أن احتضان أسوان، بوابة مصر الجنوبية، عديدا من الفاعليات الثقافية خلال تلك الفترة، يعكس توجه الدولة حاليًا، عقب تولى مصر رئاسة الاتحاد الإفريقى، وإعلان الرئيس السيسى أسوان عاصمة للثقافة الإفريقية، وقالت الوزيرة عقب افتتاحها، معرض كتاب الهيئة العامة لقصور الثقافة بالمشاركة مع الهيئة العامة للكتاب، الذى يقام بمكتبة العقاد بأسوان مساء اليوم، أن وزارة الثقافة تبنت أجندة ثقافية كبيرة، تنفيذًا لتكليفات الرئيس السيسى بإعلان أسوان عاصمة للثقافة الإفريقية، من بينها افتتاح مهرجان أسوان الدولى للفنون.
وأضافت، أن مشاركة 16 دولة فى مهرجان أسوان للفنون، تؤكد أن مصر باتت ملتقى فنيًا يجمع شعوب العالم، ويعكس قيمة ومكانة مصر إقليميًا ودوليًا، مشددة على أن الفنون والثقافة هما قوة مصر الناعمة في مواجهة المخربين. وأكدت أن افتتاح معرض الكتاب، يمثل مردودًا إيجابيًا، خصوصا الشباب، كما أن الإقبال على معرض الكتاب
وأضافت، أن مشاركة 16 دولة فى مهرجان أسوان للفنون، تؤكد أن مصر باتت ملتقى فنيًا يجمع شعوب العالم، ويعكس قيمة ومكانة مصر إقليميًا ودوليًا، مشددة على أن الفنون والثقافة هما قوة مصر الناعمة في مواجهة المخربين.
وأكدت أن افتتاح معرض الكتاب، يمثل مردودًا إيجابيًا، خصوصا الشباب، كما أن الإقبال على معرض الكتاب بأسوان يشجعنا لتنفيذ معارض مماثلة بالقرى المختلفة فى الفترة القادمة.
من جهته، قدم اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، شكره لوزارة الثقافة على تنظيم المعرض لنشر الوعى الثقافى والتنويرى لأبناء المحافظة للتعرف على الكتاب والأدباء، خصوصا لما يمتلكه المعرض من مجموعة شاملة من الإصدارات المختلفة.
وأوضح الدكتور أحمد عواض، رئيس هيئة قصور الثقافة، أن معرض الكتاب يضم نحو ألفي كتاب من إصدارات دور نشر مختلفة صادرة عن الهيئة العامة لقصور الثقافة.
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