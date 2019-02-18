شكرا لقرائتكم خبر عن مقترح لإقامة مشروع زراعي على 20 ألف فدان في الوادى الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وفد الهيئة العربية للتصنيع وإحدى الشركات العاملة في مجال الاستثمارات الزراعية والصناعية العملاقة، مساء الأحد.

قدم الوفد عرض مقترحات استثمارات زراعية وصناعية على مساحة 20 ألف فدان في مجال زراعة التمر واستغلال المخلفات الناتجة عنه لإنتاج الخشب مضغوط السماد العضوي، وزراعة بعض المحاصيل في المسافات البينية بين النخيل لتحقيق عائد اقتصادي موازي.

رحب المحافظ بالعروض المقدمة، مشيدا بفكرة استيراد الفسائل الجاهزة واستخدام السماد العضوي وتجنب المبيدات الكيماوية في الزراعة، مؤكدا ملائمة مناخ البيئة الصحرواية بالمحافظة للكثير من الزراعات.