شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انقطاع المياه عن القناطر الخيرية لـ6 ساعات بسبب أعمال الصيانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مياه القليوبية قطع المياه عن مدينة القناطر الخيرية بالكامل لمدة 6 ساعات اعتبارا من الساعة العاشرة مساء اليوم الاثنين وحتي الساعة الرابعة فجر اليوم التالي وذلك بسبب أعمال غسيل وتطهير الشبكات بالكلور.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة ، لافتة الي أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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