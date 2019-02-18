شكرا لقرائتكم خبر عن فكر قبل ما تتورط.. تعرف على عقوبة السب والقذف عبر السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، لعقوبات جراء نشرهم عبارات سب وقذف طالت آخرين على حساباتهم الخاصة.

ويوضح ”الخليج 365” العقوبات المقررة للمتورطين فى نشر عبارات السب والقذف على مواقع التواصل الاجتماعى.

Advertisements

ويقول المحامى بالنقض محمد إبراهيم، إن عقوبة ارتكاب جريمتى السب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعى تصل للغرامة ما بين 5 و15 ألف جنيه، وفقًا لنص المادة 303 من قانون العقوبات.

وأوضح المحامى بالنقض أن السب والقذف متى طال المساس بالحياة الشخصية والأعراض، أو ازدراء الأديان، أو رئيس الجمهورية، تصل عقوبته للحبس.

وأضاف إبراهيم، أن الضحية يمكنه الحصول على نسخة من المنشور الذى يتضمن سبًا وقذفًا له، والتوجه لمباحث الإنترنت للسير فى المسار القانونى.