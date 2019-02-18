شكرا لقرائتكم خبر عن هاشتاج "PUBG" يتصدر ترند تويتر بعد إيقاف اللعبة.. تعرف على السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتل هاشتاج PUBG صدارة قائمة الأكثر تداولا عبر موقع التدوينات تويتروذلك بعد أن تم إيقاف اللعبة .

وكانت الصفحة الرسمية للعبة "بابجى " ، حددت اليوم الإثنين الموافق 18 فبراير 2019 من الساعة 12 بتوقيت جرينتش، الثانية صباحاً حتى العاشرة صباحاً بتوقيت القاهرة، إيقاف اللعبة بسبب بعض التعديلات على السيرفرات الخاصة باللعبة.

واستقبل رواد موقع التواصل الإجتماعى "تويتر" إيقاف اللعبة بنوع من السخرية بنشر صور كوميكس للانتظار لتشغيل اللعبة تعبر عن حالهم بدونها.

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ومن المقرر أن تتركز التحديثات الجديدة على أداء سرعة اللعبة بعد تكرار الشكاوى التى تخص بطء السيرفرات.

أما التحديث الأهم فسيكون إضافة خاصية "مواجهة الزومبى"، حيث سيخوض اللاعب تحدى البقاء على قيد الحياة حتى شروق الشمس.





وبحسب الشركة سيجلب التحديث الكثير من التغييرات على اللعبة، من بينها أسلحة جديدة وتحسينات متنوعة فى بيئة اللعب، فضلا عن معالجة بعض المشاكل التى يواجهها اللاعبون داخل اللعبة.