انت الان تتابع برق ورعد.. غلق بوغاز رشيد وتوقف الصيد في بحيرة إدكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أرشيفية
شهدت مدن وقرى محافظة البحيرة، هطول أمطار غزيرة وبرق ورعد تسببت في غرق الشوارع وشلل الحركة المرورية وإغلاق المحال التجارية، فضلًا عن توقف حركة الملاحة والصيد في بوغاز رشيد وميناء إدكو والمعدية، وأعلنت إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة، تعرض العديد من المراكز لأمطار غزيرة، وكثفت مديرية أمن البحيرة من الدوريات المرورية على الطرق السريعة ومداخل المدن تجنبا لوقوع حوادث على الطرق، كما تم رفع حالة الطوارئ في جميع المرافق الخدمية خاصة طريقي مصر إسكندرية الزراعي والصحراوي والطريق الساحلي.
وتم غلق البوغاز حرصًا على عدم اصطدام مراكب الصيد ببعضها، وتعرضها للغرق، كما توقفت حركة الصيد بميناء المعدية وبحيرة إدكو حرصا على سلامة الصيادين مع هطول الأمطار.ووجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، الأجهزة التنفيذية، بسرعة شفط مياه الأمطار وإزالة التراكمات وتجمعات المياه، مشددا على استعداد جميع الوحدات
وتم غلق البوغاز حرصًا على عدم اصطدام مراكب الصيد ببعضها، وتعرضها للغرق، كما توقفت حركة الصيد بميناء المعدية وبحيرة إدكو حرصا على سلامة الصيادين مع هطول الأمطار.
ووجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، الأجهزة التنفيذية، بسرعة شفط مياه الأمطار وإزالة التراكمات وتجمعات المياه، مشددا على استعداد جميع الوحدات المحلية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والحماية المدنية لموسم الأمطار مع إلغاء إجازات مسؤولي الري والصرف والميكانيكا والكهرباء، تحسبًا لهطول سيول، مع استمرار انعقاد غرفة الطوارئ والأزمات بديوان عام المحافظة على مدى 24 ساعة.
كما استنفرت جميع الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الحماية المدنية ومحطات الصرف الزراعي ووحدات الطوارئ بها، للحفاظ على المناسيب التصميمية لمياه الصرف الزراعي.
كانت هذه تفاصيل خبر برق ورعد.. غلق بوغاز رشيد وتوقف الصيد في بحيرة إدكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.