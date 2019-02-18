شكرا لقرائتكم خبر عن «مافيا» وحمو بيكا.. إساءة استخدام شاشات العرض في مدارس الجيزة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت المواطنة مريم محمد، ولي أمر أحد طلاب مدرسة السعيدية الثانوية العسكرية في الجيزة، إنها فوجئت باستخدام شاشات العرض الإلكترونية داخل المدرسة في عرض فيديوهات شعبية لكل من حمو بيكا ومحمد رمضان.

وأضافت في مداخلة مع برنامج «مساء DMC»، مساء الأحد: «في البداية كنت فرحانة بالتطور، وشاشات العرض اللي هيتعلموا عليها، لكن اتفاجئت إن ده اللي بيحصل»، في إشارة إلى إساءة استخدامها.

Advertisements

من جهته، قال يوسف عبدالخالق، مدير مدرسة الأورمان الثانوية العسكرية في الجيزة: «كنت أتمنى من ولي الأمر (مريم محمد) إنها تيجي وتبلغني، إحنا عندنا مشرفين في الدور، ومخصص مدير للمراقبة على الشاشات».

وأضاف أنه وجه المشرفين بضرورة ملازمة الفصول وعدم مغادرتها إلا بعد التأكد من دخول المدرس وتسليمه عهدة الفصل، مشيرا إلى أن الوزارة خصصت الشاشات لترقية العملية التعليمية.

وشدد مدير المدرسة على أنه لن يصمت أمام هذا التقصير إذا كان قد وقع بالفعل، موضحًا أنه لم يكن يعلم بتلك الواقعة، داعيًا ولي الأمر المشتكي إلى التواصل معه للاطلاع على الفيديوهات.