تعرف على دور وزارة الداخلية فى مواجهة الجرائم المعلوماتية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا تتوقف وزارة الداخلية عن التطوير والتحديث، وتوعية المواطنين بخطورة الجرائم، خاصة الجرائم الإلكترونية التى بدأت تطل برأسها على المجتمع فى ظل الانتشار الواسع للإنترنت. ويقدم ”الخليج 365” للقراء معلومات عن دور الداخلية فى مواجهة الجرائم المعلوماتية: 1. التوعية المستمرة للضباط والعاملين فى جميع جهات الوزارة. 2. تم إنشاء مجلة إلكترونية متخصصة فى مجال الحاسبات وبثها لجميع جهات الوزارة (شبكة الإنترنت). 3.تم إنشاء موقع على شبكة الإنترنت وتخصيص صفحة لتلقى بلاغات وشكاوى المواطنين. 4.عقد الندوات المتخصصة فى بعض مجالات إساءة استخدام التكنولوجيا الحديثة. Advertisements 5.المشاركة فى المؤتمرات والندوات المنعقدة محليًا وعالميًا فى مجال مكافحة الجريمة المعلوماتية. 6.صقل الخبرات العملية والعلمية للضباط والعاملين عن طريق الدورات التدريبية محليًا ودوليًا. 7.المشاركة فى وضع مقترحات التشريعات الجديدة لحماية استخدامات الحاسبات والإنترنت. 8.تم إنشاء قواعد بيانات تخدم أعمال المكافحة والملفات والسجلات الخاصة بذلك. 9.التنسيق مع الجهات المعنية بإصدار التراخيص لمزاولة أنشطة تكنولوجيا المعلومات. 10.المشاركة فى الدراسات القومية المنعقدة لتأمين مكافحة جرائم الحاسبات.

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