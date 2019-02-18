شكرا لقرائتكم خبر عن كوكب الزهرة يقترن بزحل فجرا فى ظاهرة تشاهد بالعين المجردة بالوطن العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُرصد بسماء المنطقة العربية قبل شروق شمس اليوم الإثنين وقوع كوكبي الزهرة وزحل في حالة اقتران حيث سيفصل بينهما درجة واحدة باتجاه الأفق الشرقي في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة حال كانت السماء صافية.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، عن أن الزهرة وزحل سيكونان أمام مجموعة نجوم القوس، ويمكن رؤيتهما سويًا في مجال رؤية التلسكوب منخفض القوة أو من خلال المنظار الثنائي العينية .

وتابع التقرير أنه سيلاحظ أن الزهرة أكثر لمعانًا من زحل، فالزهرة يفوق لمعانه بحوالي 80 مرة لمعان زحل، ولرؤية حلقات هذا الأخير هناك حاجة لاستخدام التلسكوب .

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وقال التقرير إن الكوكبين يظهران قريبين من بعضهما البعض في قبة السماء فقط لأنهما يقعان على نفس خط الرؤية من الأرض ولكن ليس في الفضاء، فكوكب الزهرة يتحرك في مدار يقع ما بين الأرض والشمس، في حين أن زحل يتحرك خلف الأرض بل وخلف كوكب المشتري فزحل هو الكوكب السادس من حيث البعد عن الشمس.