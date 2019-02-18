محمد حسنين هيكل.. الجورنالجي حتى آخر نفس

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«إيران فوق بركان» أول كتاب للأستاذ فى عهد فاروق.. و«خريف الغضب» كان ردًّا على السادات.. كشف أسرار العلاقة بين مبارك وأشرف مروان.. وأول من قال عن السيسي «مرشح الضرورة»

قبل ثلاثة أعوام من الآن، رحل الأستاذ عن عالمنا، تاركًا خلفه إرثًا صحفيًّا وسياسيًّا، لرحلة استمرت 70 عامًا، اقترب فيها من السلطة حتى كان أحد صنّاع القرار، وابتعد عنها حتى ألقت به في غيابة السجون. وكان دائمًا يقول "أنا الجورنالجي" رغم أن الأستاذ هيكل تولى عديدًا من المناصب، بداية من منصب وزير الإرشاد، مرورًا بمنصب وزير الخارجية لعدة أيام، ورئيس تحرير جريدة الأهرام لمدة 17 عامًا، فإنه من بين كل تلك المناصب كان دائمًا ما يفخر بلقب الجورنالجي.

عاصر كل الملوك والرؤساء، فكتب "في عيد ميلادك يا مولاي"، وعن عبد الناصر "لمصر لا لعبد الناصر"، وعن السادات "خريف الغضب"، وعن مبارك قال "نظام شاخ على مقعده"، وعن الثورتين "أيد"، وعن الإخوان "عارض"، وعن السيسي قال "مرشح الضرورة". هو أفضل محقق صحفي مصري وعربي في القرن العشرين بلا منافس ولا منازع، وعنده

عاصر كل الملوك والرؤساء، فكتب "في عيد ميلادك يا مولاي"، وعن عبد الناصر "لمصر لا لعبد الناصر"، وعن السادات "خريف الغضب"، وعن مبارك قال "نظام شاخ على مقعده"، وعن الثورتين "أيد"، وعن الإخوان "عارض"، وعن السيسي قال "مرشح الضرورة". هو أفضل محقق صحفي مصري وعربي في القرن العشرين بلا منافس ولا منازع، وعنده كان يجتمع التاريخ وبيديه تخط الوثائق، ومن بيته تتحرك الأحداث، ومنه وإليه تعود الصحافة الغربية مرجعًا صحفيًا وسياسيًا، يشرْح الأحداث ويعيد قراءة التاريخ، فيكشف ما خلف الستائر، وما بين الكواليس. اقرأ أيضا: مكتبة الإسكندرية تحصل على كتب هيكل ومتعلقاته الشخصية 70 عاما بجوار السلطة.. كيف نفذ هيكل إلى عرش 7 رؤساء

Advertisements رغم مرور الأيام على رحيل «الأستاذ»، فإنه ما زال متربعًا على عرش الصحافة في مصر والعالم العربي، كأهم صحفي مصرى وعربى في القرن العشرين، فالكاتب الصحفي، محمد حسنين هيكل مثلت مسيرته المهنية نموذجًا يحتذى به أجيال من الصحفيين على مر التاريخ، إضافة إلى خبراته الواسعة فى مجالات عدة، لأنه كان قريب الصلة بمعظم قادة ورموز العالم، ما جعل فى جعبته كنزًا من المعلومات أهلته لأن يكون شخصية ذا ثقل وقريبا من صناع القرار فى مصر، الأمر الذى دفع أغلب الرؤساء خلال تلك المسيرة إلى التقرب منه. السطور التالية ترصد علاقة «الأستاذ» برؤساء مصر السابقين، التى اتسمت بالصداقة فى أحيان كثيرة، والعداء فى أحيان أخرى، حيث ظهر بعضها فى كتابته المختلفة وبعضها تكفلت كتابات المؤرخين. (المزيد) هيكل.. صراع المفكر والنظام بين دفتي كتاب صاحب علاقة فريدة ونادرة الحدوث، فقليل ما تظهر صلة قوية بين رئيس دولة وصحفي، عمل بأغلب المؤسسات الصحفية فى القاهرة، وترأس مجالس إداراتها، أشهر صحفي ليس بمصر فحسب بل فى العالم العربي، سجّل بأحرف من نور عديدًا من المؤلفات فى كثير من القضايا المحلية والعربية، ويعد من المراجع الرئيسية التي لا بد من العودة إليها في كثير من القضايا العربية، وعلى رأسها قضية الصراع الفلسطيني مع الكيان الصهيونى، إذ كتب 40 مؤلفًا، ملامح ومحطات عن رحلة الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل، الذى فارق الحياة بجسده فى مثل هذا اليوم لعام 2016، تاركًا مؤلفاته نبراسًا للأجيال الحالية. (للمزيد) هيكل.. من «الجازيت» إلى «الاستئذان في الانصراف» أكثر من 70 عاما قضاها الكاتب الصحفي الكبير محمد حسنين هيكل فى بلاط صاحبة الجلالة، كانت كفيلة بوضع اسمه فى قائمة عظماء الصحافة العربية.. «الجازيت» كانت بوابته إلى عالم الصحافة.. و«معركة العلمين» مغامرته الأولى.. و«بيوت الدعارة المرخصة» و«وباء الملاريا» و«سالونيكا» بداية تحقيقاته الصحفية، وفي 23 سبتمبر عام 2003، أعلن هيكل اعتزال العمل الصحفي، بعد أن أتم عامه الثمانين، وكان وقتها يكتب في مجلة "وجهات نظر"، واختتم حياته الصحفية بسلسلة مقالات بعنوانها «استئذان في الانصراف.. رجاء ودعاء وتقرير ختامي» يعلن فيه انتقاله من الحياة العامة إلى هامشها الخاص. (للمزيد) اقرأ أيضا: في مثل هذا اليوم.. وفاة محمد حسنين هيكل

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