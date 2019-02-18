انت الان تتابع النجار: عيادات خاصة للصحفيين.. ولجنة للمراة بالنقابة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قالت دعاء النجار، الصحفية بجريدة الجمهورية والمرشحة لعضوية مجلس نقابة الصحفيين "تحت السن" إنها ستعمل على تحسين وتطوير مشروع العلاج وتوفير خدمات ورعاية طبية أفضل للصحفيين وأسرهم، والعمل على توفير عيادات خاصة للنقابة قرب التجمعات الصحفية وأطباء في كافة التخصصات لاستقبال الحالات الطارئة. وأوضحت النجار، أنها انتهت من إعداد برنامجها الانتخابي بالفعل والذي يحمل "تمثيلكم شرف.. وخدمتكم واجب" ويتضمن عدة بنود منها تخصيص لجنة للمرأة داخل النقابة، تهتم بقضايا حواء ومشكلات الصحفيات في الوسط الصحفي، والسعي لتوفير ظروف أفضل للصحفيات المغتربات.

ويشمل البرنامج أيضا العمل على إيجاد حلول تضمن حقوق الزملاء المتعطلين عن العمل بالصحف الحزبية والخاصة، ومواصلة السعي للحفاظ على هيبة وكرامة أبناء المهنة وتحسين أوضاعهم المالية والاقتصادية، وزيادة المعاشات، فضلا عن العمل على إنقاذ المؤسسات القومية وإعادة هيكلتها وإسقاط ديونها. وأكدت النجار أنها تسعى إلى

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