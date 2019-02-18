شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان: لست مرشح الدولة.. وأعمل على «لم الشمل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الكاتب الصحفي والمرشح لمنصب نقيب الصحفيين ضياء رشوان أنه «ليس مرشح الدولة» كما يظن البعض، معقبًا: «البعض يرى أني مرشح عن الدولة نظرا لعملي رئيسا للهيئة العامة للاستعلامات، أو لأني كنت من الداعيين بشدة لإنهاء حكم الإخوان».

وقال في مقابلة مع قناة «إم بي سي مصر»، مساء الأحد، إن شعار حملته الانتخابية هو «لم الشمل»، مشيرا إلى أنه لا يقتصر فقط على الصحفيين، إنما كل من له علاقة بالصحافة سواء كانت الدولة بكل جهاتها أو النقابة أو المؤسسات بجميع أنواعها.

وشدد على أن الصحافة هي مهنة الحرية في ظل المسؤولية والقانون، مشيرا إلى أن دور النقابة هي حماية أعضائها، لافتا إلى أن هناك موادا في الدستور تعطي حرية كاملة للمواطن عموما في قضايا النشر.

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وأوضح أن عضوية نقابة الصحفيين تقتصر على العاملين في الصحف المطبوعة والمجلات والدوريات المطبوعة وفق قانون النقابة، مشيرا إلى أن العاملين في الصحافة الإلكترونية التابعة للصحف الورقية يتم منحهم عضوية النقابة.

وفيما يخص عدم قيد الصحفيين الإلكترونيين في نقابة الصحفيين، قال إن هناك مادة في الدستور تتحدث عن الصحافة الإلكترونية، وبذلك يسمح لهم إنشاء نقابة خاصة بهم وبالفعل هناك نقابة للصحافة الإلكترونية تحت التأسيس، وعليهم الانتظار حتى يتم تعديل قانون النقابة عبر الجمعية العمومية.

وعن معارضة البعض لشغله منصب رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أوضح «رشوان» أنه منتدب من جهة خاصة إلى جهة حكومية لفترة مؤقتة، لافتا في الوقت ذاته إلى أن وجوده في الهيئة العامة للاستعلامات قد يفيد بالتقارب بين الصحفيين ومؤسسات الدولة.

وبشأن زيادة البدل الخاص بالنقابة، قال «رشوان» إن مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ومحمد معيط، وزير المالية، استجابا لزيادة البدل بعد شرحه لأوضاع الصحفيين، حيث من المقرر أن تبلغ الزيادة 25% ليصل إلى 2100، وتم وضعها في الموازنة العامة للدولة.