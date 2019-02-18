اليوم.. مؤتمر صحفي لوزيرة السياحة بحضور اتحاد الغرف المُنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

تعقد الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، ومجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية الجديد والمنتخب لأول مرة منذ 3 سنوات، اليوم الاثنين، مؤتمرًا صحفيًا في أحد فنادق القاهرة.

ومن المقرر أن يعرض المؤتمر، خطة العمل وأوجه التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة للنهوض بصناعة السياحة المصرية.​