محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:
تعقد الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، ومجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية الجديد والمنتخب لأول مرة منذ 3 سنوات، اليوم الاثنين، مؤتمرًا صحفيًا في أحد فنادق القاهرة.
ومن المقرر أن يعرض المؤتمر، خطة العمل وأوجه التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة للنهوض بصناعة السياحة المصرية.
كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. مؤتمر صحفي لوزيرة السياحة بحضور اتحاد الغرف المُنتخب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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