غدًا.. "الأعلى للثقافة" يعقد ندوتين عن التراث والتواصل الحضاري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف: يعقد المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور سعيد المصري ندوة بعنوان "التراث الثقافي.. تعريفه وكيفية الحفاظ عليه" غدًا الثلاثاء بمقر المجلس في ساحة دار الأوبرا. وتنظم الندوة لجنة الآثار بالمجلس ومقررتها الدكتورة علا العجيزي، وتتحدث فيها الدكتورة ياسمين صبري رئيس قسم العمارة بكلية الهندسة جامعة الزقازيق. من جهة أخرى، يعقد المجلس ندوة بعنوان "التواصل الحضاري للعلوم" غدًا الثلاثاء في مقر المجلس، يديرها الدكتور حافظ شمس الدين مقرر لجنة الثقافة العلمية بالمجلس، ويلقيها الدكتور ممدوح الدماطي أستاذ الآثار جامعة عين شمس وزير الآثار الأسبق، ويقدم للمحاضرة الإعلامية عبير صبري.​

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