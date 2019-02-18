جامعة حلوان تستضيف لقاءً مفتوحًا مع وزير الآثار.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

تعقد جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، اليوم الاثنين، ندوة للدكتور خالد العناني، وزير الآثار تحت بعنوان "الآثار المصرية بين الاكتشافات الحديثة والمشروعات الكبرى" بقاعة حسن حسني في الساعة 10 صباحًا.

ويتحدث الوزير، خلال الندوة عن أهم الاكتشافات الآثرية ودور الدولة في الاهتمام بالمناطق التاريخية، وتقديم كل التمويلات اللازمة للمشاريع الأثرية، لتشجيع السياحة لاستعادة الوجه الحضاري اللائق الجمالي لمصر وإبرازه أمام العالم مع التركيز على أهمية مشاركة شباب الجامعات في النوعية المجتمعية للحفاظ على قرارات مصر بما يليق بقيمتها وعراقة الحضارة المصرية.

ومن المقرر أن يشارك عمداء الكليات ورؤساء الأقسام والطلاب من مختلف الكليات للمشاركة في الحوار والنقاش على هامش الندوة.​