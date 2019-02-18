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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، كلمة في الجلسة الرئيسية لمؤتمر ميونخ للأمن، طرح فيها الرؤية المصرية للتوصل الى حلول سياسية للأزمات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط.
ونشرت صفحة الرئيس عبدالفتاح السيسي عبر "فيسبوك"، مقتطفات مما جاء في الكلمة التي ألقاها رئيس الاتحاد الأفريقي.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتطفات من كلمة الرئيس السيسي أمام مؤتمر ميونخ للأمن - (إنفوجرافيك) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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