مقتطفات من كلمة الرئيس السيسي أمام مؤتمر ميونخ للأمن - (إنفوجرافيك)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، كلمة في الجلسة الرئيسية لمؤتمر ميونخ للأمن، طرح فيها الرؤية المصرية للتوصل الى حلول سياسية للأزمات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط.

ونشرت صفحة الرئيس عبدالفتاح السيسي عبر "فيسبوك"، مقتطفات مما جاء في الكلمة التي ألقاها رئيس الاتحاد الأفريقي.

