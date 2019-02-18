"خنقها في البانيو".. الجنايات تحاكم عاملًا اليوم لاتهامه بقتل عشيقته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الإثنين، محاكمة "محمود. م" 23 سنة، عامل، بتهمة قتل عشيقته خنقا في البانيو داخل مسكنها بالمرج.

وكشفت تحقيقات النيابة في القضية التي تعود وقائعها إلى أغسطس 2018 أن المتهم "محمود. م" خطط لقتل عشيقته "أماني. ع"، ربة منزل بعدما علم بحملها على إثر علاقة غير شرعية بينهما ومطالبتها عدة مرات أن يتزوجها.

وأضافت التحقيقات أن المتهم ذهب إلى منزل المجني عليها جردها من ملابسها وألقاها داخل حوض الاستحمام ثم خنقها وسرق هاتفها المحمول وفر هاربًا.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم الذي اعترف بارتكاب الجريمة، وأحالته النيابة للمحاكمة العاجلة.