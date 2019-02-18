مصر | اليوم.. محاكمة متهم باستعراض القوة والتجمهر بالزاوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. محاكمة متهم باستعراض القوة والتجمهر بالزاوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستأنف، اليوم الإثنين، محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم طره، ثاني جلسات إعادة إجراءات محاكمة الشافعي محمد الشافعي المتهم بالتجمهر واستعراض القوة في منطقة الزاوية الحمراء بالقضية برقم 961 لسنة 2014 والمقيدة برقم 2874 لسنة 2014 كلي شمال القاهرة.

ومن المنتظر أن تستمع المحكمة إلى شاهد نفي في القضية كطلب الدفاع لمناقشته.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أسامة عبد الشافي الرشيدي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وسامح سعيد بسكرتارية محمود متولى وسعيد شلبى وجمال أحمد.

كانت النيابة العامة قد أحالت في وقت سابق المتهم إلى المحاكمة الجنائية ووجهت له تهمة التجمهر في منطقة الزاوية الحمراء واستعراضالقوة والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة وتعريض حياة المواطنين للخطر.