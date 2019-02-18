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أخبار مصر | الأرصاد تحذر من طقس الإثنين: "درجة الحرارة صفر على هذه المنطقة"

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأرصاد تحذر من طقس الإثنين: "درجة الحرارة صفر على هذه المنطقة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الإثنين، طقس مائل للبرودة شمالاً حتى الوجة البحري والقاهرة وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد، وذلك خلال ساعات النهار شديد البرودة ليلاً.

 وتقل الرؤية بحسب بيان الأرصاد، بسبب الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على كافة الأنحاء يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية وتنشط على جنوب سيناء والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

الصغرى العظمى

القاهرة 10 17 

شبين الكوم 10 18

طنطا 11 18

دمنهور 11 17 

الإسكندرية 07 16      

بلطيم 10 16  

مطروح 06 17 

السلوم 06 15 

سيوة 05 18   

بورسعيد 11 16

دمياط 11 16

الزقازيق 09 18

الاسماعيلية 09 16

السويس 10 17

العريش 09 17 

رفح 08 16

رأس سدر 10 19

نخل 03 16    

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نويبع 12 19   

طابا 12 16    

كاترين 00 08 

الطور 09 20   

شرم الشيخ 12 20      

الغردقة 11 22 

مرسى علم 13 20       

الفيوم 08 18  

بنى سويف 08 18       

المنيا 07 19    

أسيوط 06 19 

سوهاج 07 20 

قنا 08 20      

الأقصر 06 21 

أسوان 10 22  

أبوسمبل 10 22 

الوادى الجديد 05 21   

شلاتين 12 23 

ابو رماد 14 22

راس حدربة 14 22      

حلايب 15 22

 

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