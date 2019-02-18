أخبار مصر | 'فرانسيس' يصل إلى اتفاق مع 'الأعلى للإعلام' لجعل البدل غير مرتبط بالمؤسسة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'فرانسيس' يصل إلى اتفاق مع 'الأعلى للإعلام' لجعل البدل غير مرتبط بالمؤسسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الزميل ريمون فرانسيس المرشح على عضوية مجلس نقاب الصحفيين، رسالة إلى الزملاء الصحفيين المحرومين من صرف بدل التدريب والتكنولوجيا والمفصلوين تعسفيًا، قائلًا: أزف إليكم بشرى سارة، ورسالة بأول قراراتي بالمجلس حال فوزي".

وقال الزميل "فرانسيس" إنه التقى أحمد سليم أمين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وذلك في إطار السعي لحل أزمة البدل ضمن برنامجه الانتخابي، وهو ما أكد له بصفة شخصية، استعداد المجلس الكامل، للموافقة إذا اصدرت نقابة الصحفيين قرارًا باعتبار بدل التدريب والتكنولوجيا حقًا مُكتسبًا للصحفي طالما ينتمى إليها، حتى لو ترك جريدته.

وأضاف أنه أيضًا لم يمانع أن يكون من حق صحفيي الصحف القومية صرف البدل الخاص بهم بشكل مباشر بعيدًا عن صحفهم، بالإضافة إلى التصديق على قرارات النقابة بتحصين الصحفيين من الفصل التعسفي والتصديق على أي قرار تأديبي حيال المؤسسات ورؤساء التحرير الذيين يفصلون الزملاء تعسفيًا.

وتواصل اللجنة المُشرفة على الانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبدالرحيم، عضو مجلس النقابة، عملها في تلقي الطعون والتنازلات، وذلك بدءًا من الجمعة الماضية، وحتى الساعة الثانية ظهر يوم الثلاثاء المقبل.

وتلقت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، والتي بدأت أعمالها يوم الأحد وحتى أمس الخميس، 11 طلبا على مقعد النقيب، و52 لعضوية المجلس النقابة.

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وتنعقد الجمعية العمومية للانتخابات، يوم 1 مارس المقبل، وذلك وفقًا لقانون 76 لسنة 1970 بإنشاء النقابة، ويبدأ التصويت عقب اكتمال النصاب القانوني للعمومية، بحضور نصف عدد الأعضاء +1، في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة، والمد ساعة ثم ساعة، وفي حال اكتمال النصاب القانوني، يبدأ الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حال الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 2 مارس، على أن يبدأ التصويت من 3 عصرًا حتى 7 مساءً، وذلك باللجان المُوزعة داخل النقابة.

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، ينعقد الاجتماع الثاني لها بعد أسبوعين يوم 15 مارس المقبل، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.

وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت الـ3 عصرًا حتى الـ7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.