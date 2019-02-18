انت الان تتابع الصوفاني: «صحاري» تسترجع إنتاج آبار بترولية «متوقفة» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صحارى للحلول الكيميائية تقدم حلولا فريدة من نوعها وليس لها مثيل على مستوى العالم.. الصوفاني: ساعدنا شركة "زيتكو" لاستعادة إنتاج إحدى آبارها المتوقفة عن الإنتاج.

قال المهندس محمد الصوفاني، مدير مبيعات وأحد الخبراء بشركة صحارى للحلول الكيميائية SCS، إحدى شركات صحارى إنتجريتد SAHARA Integrated، إن الشركة تقدم مجموعة متكاملة من الحلول للمشاكل التي تواجه شركات الإنتاج الناتجة عن الترسبات الصعبة من خلال تقديم حلول كيميائية فريدة من نوعها وليس لها مثيل على مستوى العالم، وذلك بشهادة الشركات الوطنية والعالمية. وأضاف الصوفاني لـ«التحرير»، في ثالث أيام معرض إيجيبس EGYPS، أن الشركة تمكنت الفترة الماضية من تقديم حلول مميزة وخارج الصندوق.

وتمثلت الحلول حسب ما يوضحه الصوفاني، في إذابة الترسبات الملحية الموجودة في الآبار أو محطات الإنتاج، وعرضت الشركة خلال المعرض نجاحاتها ومنها: علاج مشكلة الترسبات في إحدى آبار الزيت بشركة الواحة، حيث نجحنا في تحسين إنتاجية البئر، وبعد النتائج المبهرة التي تحققت تم تطبيق هذه الحلول الكيميائية علي بئر ثانية

وتمثلت الحلول حسب ما يوضحه الصوفاني، في إذابة الترسبات الملحية الموجودة في الآبار أو محطات الإنتاج، وعرضت الشركة خلال المعرض نجاحاتها ومنها: علاج مشكلة الترسبات في إحدى آبار الزيت بشركة الواحة، حيث نجحنا في تحسين إنتاجية البئر، وبعد النتائج المبهرة التي تحققت تم تطبيق هذه الحلول الكيميائية علي بئر ثانية منذ أسبوع، وأشار إلى أن شركة الواحة لديهم خطة لتطوير عدد كبير من الآبار. إنتاج 2900 برميل يوميا إنتاج 2900 برميل يوميا وتابع الصوفاني: أن حلول الشركة قد ساعدت شركة إيست زيت بتروليوم "زيتكو" لاستعادة إنتاجية إحدى آبارها التي كانت قد توقفت عن الإنتاج منذ ما يقرب من عام بسبب ترسبات "Barium Sulfate"، وهو ما يعد من أصعب أنواع الترسبات التي ليس لها حلول إلا الحل الميكانيكي، الذي لم يجدِ استخدامه في هذه البئر بالإضافة إلى التكلفة الباهظة للطرق الميكانيكية، وبالاستعانة بخبرات شركة صحارى للحلول الكيميائية SCS مع شركة سابيسكو SAPESCO، وهما إحدى شركات صحارى إنتجريتد SAHARA Integrated، استطعنا أن نزيل جميع الرواسب الموجودة في البئر، مما أعاد الحياة للبئر بمعدل إنتاج 2900 برميل يوميا. اقرأ أيضًا..شركات عالمية تصطاد فرص البترول المصري في «إيجبس» Advertisements وجدير بالذكر أنها لم تكن المرة الأولى التي يتم فيها استخدام الحلول الكيميائية مع شركة زيتكو من خلال SCS وسابيسكو SAPESCO فقد تم التعامل مع أنواع مختلفة من الترسبات الصعبة في آبار أخرى وحققت نجاحا منقطع النظير. حل فريد على مستوى العالم لشركة بدر الدين هذا بخلاف تقديم حل فريد من نوعه على مستوى العالم لشركة بدر الدين للبترول وشريكها شركة Shell في محطة إنتاج غاز الأبيض، كما تم تقديم خدمات معالجة لشركة جمسة للبترول بخط الإنتاج الرئيسي للشركة. وأفاد الصوفاني أن صحارى للحلول الكيميائية SCS لديها خطة بالعام الجاري للتوسع داخل وخارج مصر، وأشاد الصوفاني بالمعرض لما يضمه من شركات عالمية ووطنية، إضافة إلى التنظيم الرائع الذي لاقى استحسان كل الزائرين، لافتًا إلى أن مشاركتنا هذا العام في معرض إيجيبس EGYPS كانت أكثر حرصا على تقديم كل ما هو جديد من التكنولوجيا للسوق المصري. حلول متكاملة تشمل جميع مراحل صناعة البترول حلول متكاملة تشمل جميع مراحل صناعة البترول وجدير بالذكر، أن صحارى إنتجريتد SAHARA Integrated تتكون من 8 شركات تقدم حلولا متكاملة تشمل جميع مراحل صناعة البترول، ومجموعة الشركات هذه تشمل شركة سابيسكو SAPESCO المتخصصة في الخدمات البترولية، وصحاري للزيت والغاز SOG المتخصصة في الاستكشاف والإنتاج. اقرأ أيضًا..غاز مصر: خدماتنا وصلت لـ4 ملايين منزل و1300 مصنع إضافة إلى شركة فالف آند تولز Valve & Tools وفيتكو VTCo، وهما شركتان متخصصتان في مجالات الحفر، ولديهما ورشة متخصصة للخدمات المساعدة للحفر، وشركة صحاري للحلول الكيميائية SCS، وشركة صحارى للخدمات البحرية SOS المتخصصة في المسح البحري، وشركة صحاري تكنيكال إنستيتيوت STI للتدريب المتخصص في قطاع البترول، إضافة إلى صحارى كومبليت SAHARA Complete التي سوف تكون ممثلا لمجموعة من الشركات العالمية.

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