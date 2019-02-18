انت الان تتابع ضبط طن لحوم ودواجن فاسدة في مطعم شهير بالإسكندرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلنت مديرية التموين بمحافظة الإسكندرية، بقيادة المحاسب محمد سعد الله أحمد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، فى المحافظة، ضبط كميات كبيرة من اللحوم والدواجن بلغت نحو 1000 كيلوجرام داخل أحد المطاعم الشهيرة بمحافظة الإسكندرية، وذلك خلال حملة مكبرة على المطاعم الشهيرة بالإسكندرية وقد تم المرور والتفتيش على أماكن تجهيز اللحوم والوجبات والثلاجات والكشف عن تواريخ الصلاحية والشهادات الصحية للعمال الموجودة بالمطعم وكذلك التراخيص الخاصة بالمطعم.

أسفرت الحملات عن رصد كميات لحوم بواقع 248 كيلوجراما نتر لحوم و 90 كيلوجراما دهون و35 كيلوجراما لحم ضأن و 627 كيلوجراما دواجن مجمدة مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات ومذبوحة خارج المجازر ومختومة بأختام مزورة ووجود لحوم فاسدة ظاهريا وغير صالحة. كانت مديرية تموين الإسكندرية، قد تلقت شكاوى من المواطنين