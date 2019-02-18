انت الان تتابع بعد «كذبة الحرامي».. حبس قاتلة حماتها في الإسكندرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قررت نيابة الرمل أول، اليوم الأحد، حبس المدعوة "ضحى. ح. ع"، المتهمة بقتل حماتها، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة القتل العمد المقترن بالسرقة. وأمرت النيابة باستعجال تقرير الصفة التشريحية للمجني عليها، إضافة إلى تقرير المعمل الجنائي والأدلة الجنائية، وذلك بعدما توجه فريق من نيابة الرمل أول رفقة مأمور وضباط قسم شرطة الرمل أول، إلى مسرح الجريمة؛ لإجراء المعاينة التصويرية وتمثيل الجريمة بالعقار رقم 10 بشارع الكامل بمنطقة باكوس دائرة القسم.
تعود أحداث القضية عندما تلقى اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا يفيد بمقتل سيدة وإصابة زوجة ابنها على يد مجهول داخل شقة بالطابق الثالث وتبين بالفحص وجود جثة سيدة تدعى "فريال. م. ر"، 70 عاما، ربة منزل على سرير غرفة النوم، ووجود بعثرة في محتويات غرفة النوم وسرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالي من
تعود أحداث القضية عندما تلقى اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا يفيد بمقتل سيدة وإصابة زوجة ابنها على يد مجهول داخل شقة بالطابق الثالث وتبين بالفحص وجود جثة سيدة تدعى "فريال. م. ر"، 70 عاما، ربة منزل على سرير غرفة النوم، ووجود بعثرة في محتويات غرفة النوم وسرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالي من الدولاب.
بمواجهة زوجة الابن بالتحريات وإعادة استجوابها، اعترفت أمام ضباط المباحث بارتكابها الواقعة لمرورها بضائقة مالية، مشيرة إلى أنها ضربتها على رأسها بمفك وكتمت أنفاسها باللحاف بعدما شاهدتها أثناء سرقة مبلغ مالي من دولاب غرفة النوم.
وأسفرت التحريات عن أن المبلغ المسروق كان عبارة عن 15 ألف جنيه تحتفظ بها الضحية لأعمال الخير، حيث كان معروفًا عنها إطعام المساكين، إضافة إلى 7 آلاف أخرى كانت قيمة معاشها هي وزوجها المتوفى.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد «كذبة الحرامي».. حبس قاتلة حماتها في الإسكندرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.