انت الان تتابع بعد «كذبة الحرامي».. حبس قاتلة حماتها في الإسكندرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قررت نيابة الرمل أول، اليوم الأحد، حبس المدعوة "ضحى. ح. ع"، المتهمة بقتل حماتها، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة القتل العمد المقترن بالسرقة. وأمرت النيابة باستعجال تقرير الصفة التشريحية للمجني عليها، إضافة إلى تقرير المعمل الجنائي والأدلة الجنائية، وذلك بعدما توجه فريق من نيابة الرمل أول رفقة مأمور وضباط قسم شرطة الرمل أول، إلى مسرح الجريمة؛ لإجراء المعاينة التصويرية وتمثيل الجريمة بالعقار رقم 10 بشارع الكامل بمنطقة باكوس دائرة القسم.

تعود أحداث القضية عندما تلقى اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا يفيد بمقتل سيدة وإصابة زوجة ابنها على يد مجهول داخل شقة بالطابق الثالث وتبين بالفحص وجود جثة سيدة تدعى "فريال. م. ر"، 70 عاما، ربة منزل على سرير غرفة النوم، ووجود بعثرة في محتويات غرفة النوم وسرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالي من

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