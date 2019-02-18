شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد عن «الزي الموحد»: أؤيد الأفكار الجديدة لخدمة التعليم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد تأييده لكافة التجارب والأفكار، التي تخدم العملية التعليمية وتعلي من شأن المعلم وتحافظ على هيبته.

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والتقى محافظ الوادي الجديد، مساء الأحد، عددًا من المعلمين بالخارجة، في مقر المركز الاستكشافي للعلوم؛ حيث استعرض تجربة الزي الموحد للمعلمين الذي تم إقراره بعدد من مدارس مدينة الخارجة الأيام الماضية.

وأكد الزملوط أن تجربة الزي الموحد للمعلمين قابلة للتقييم وأنها تجربة تهدف إلى إضفاء الجانب الجمالي والحضاري داخل المدارس والقضاء على الفوارق الاجتماعية من خلال زي موحد يميز المعلمين داخل المدرسة.

واستمع إلى آراء المعلمين حول تجربة الزي الموحد؛ وقرر تشكيل لجنة متخصصة لإجراء استبيان واستطلاع آراء المعلمين حول ماهية الزي الموحد للمعلمين من حيث التصميم والألوان.