شكرا لقرائتكم خبر عن «اقتصادية النواب»: التنمية خط الدفاع الأول ضد الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مدحت الشريف، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن التنمية الاقتصادية في مصر خط الدفاع الأول ضد أي فكر متطرف، فالجماعات الإرهابية دائما ما تجند الشباب العاطل بعد ملأ عقولهم بأفكار إرهابية.

وأضاف «الشريف» في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» مع سعيد حساسين، اليوم الأحد، أن تخفيض قيمة الفائدة يساعد على الاستثمار، مشيرا إلى أن البنك المركزي أدار الأمور الفترة الماضية بشكل ذكي. وأشار إلى أن البنك المركزي يأمل في خفض قيمة الفائدة أكثر من الحالية.