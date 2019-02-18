أستاذ علاقات دولية: تخفيض الفائدة يساعد على تشجيع الاستثمار وزيادة المشروعات

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قالت الدكتور نهى بكر، أستاذ العلاقات الدولية بالجامعة الأمريكية، إن تخفيض الفائدة يساعد على تشجيع الاستثمار وزيادة المشروعات، ويشترط تخفيف البطالة إيجاد المشاريع المنتجة.
وقالت «نهى» في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» مع سعيد حساسين، إن الفوائد لا زالت عالية للغاية، ولكن إنخفاضها يعني أننا ماضون في الطريق الصحيح.
وأشارت إلى أن الفكر المتطرف موجود عبر العصور ولم ينشئ من يوم وليلة ولكن بدعم وتمويل استمر لفترات، مشددة على ضرورة إيجاد فرص العمل وتغيير الأفكار وعلينا العمل على وقف تجنيد الشباب.
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