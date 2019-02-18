شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب النور يدين «هجوم سيناء»: ارتكبته عناصر إجرامية احترفت إراقة الدماء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدان الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، الهجوم الإرهابي الذي وقع في شمال سيناء، السبت، مؤكدًا أن «هذه العمليات الإرهابية تتم على يد عناصر إجرامية احترفت إراقة الدماء، ولا تعي معنى الأوطان».

Advertisements

وقال «مخيون» في تصريحات صحفية، الأحد، إن مواجهة الأفكار المنحرفة والتكفيرية والصدامية التي اعتمدت على استخدام العنف وتكفير المجتمع، واستحلال الدماء والقتل، من أكبر التحديات التي تواجه المنطقة عمومًا، والمجتمع المصري خصوصًا، مشددًا على أن تلك العمليات الإرهابية لن تتمكن من تحقيق أهدافها الخبيثة، ولن تستطيع النيل من أمن واستقرار الوطن أو وقف مسيرة تقدمه.

وتقدم «مخيون» بالعزاء لأسرة كل من اغتالتهم يد الغدر، سائلًا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهاليهم وذويهم الصبر والسلوان.

كان المتحدث الرسمي للقوات المسلحة أعلن عن قيام العناصر الإرهابية بمهاجمة إحدى الارتكازات الأمنية بشمال سيناء وقامت قوة الارتكاز الأمني بالتصدي للعناصر الإرهابية والاشتباك معها، وتمكنت من القضاء على 7 أفراد منهم ونتيجة لتبادل إطلاق النيران تم إصابة واستشهاد ضابط و14من المجندين.