شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من «الصحة العالمية» يتابع مبادرة «نور حياة» بمدارس الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام وفد من صندوق «تحيا مصر» ومنظمة الصحة العالمية برئاسة الدكتورة راندا أبوالنجا، مسؤول المكتب الفني لمكافحة الأمراض غير المعدية بمنظمة الصحة العالمية- مكتب القاهرة، والدكتور جمال عز العرب والدكتور محمد شلبي استشاري الرمد،

بمتابعة عملية الكشف الطبي على تلاميذ المرحلة الابتدائية بعدد من مدارس محافظة الإسكندرية، ضمن فعاليات مبادرة نور حياة لمكافحة مسببات ضعف وفقدان والإبصار بالمدارس، والتي أطلقها الصندوق تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية .

وحرص وفد المنظمة على التأكد من سير إجراءات الكشف الطبي على التلاميذ طبقا للخطة المتفق عليها مع صندوق تحيا مصر وتطبيقها لكافة المعايير الدولية لضمان حصول الطلاب على أفضل خدمة طبية في إطار عمل المبادرة .

وكان صندوق «تحيا مصر» قد أطلق الأسبوع الماضي المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «نور حياة» في المدارس في ٥ محافظات هي الإسكندرية والشرقية والمنيا وقنا والأقصر.

من جانبه قال المدير المالي والإداري لصندوق «تحيا مصر»، تامر عبدالفتاح، إن الفرق الطبية ستستمر في إجراء الكشف الطبي على تلاميذ المرحلة الابتدائية بالمحافظات الخمس خلال أشهر الفصل الدراسي الثاني على مدار ٥ أيام عمل بالمدارس لتغطي المبادرة ١٨٠ ألف تلميذ بنهاية الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي، فضلا عن توفير العلاج والنظارات الطبية للحالات المكتشفة مجانا.

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أضاف، أن تنفيذ مبادرة «نور حياة» بالمدارس يستهدف إجراء الكشف الطبي لنحو ٥ ملايين تلميذ بالمرحلة الابتدائية، ستغطي المرحلة الأولى من المبادرة ٦٦٠ ألف تلميذ منهم، فضلا عن تسليم نحو ١٣٢ ألف نظارة طبية وإجراء التدخلات الجراحية مجانا للتلاميذ المتوقع اكتشاف إصابتهم خلال الكشف الطبي.

وينفذ صندوق تحيا مصر مبادرة نور حياة بالتعاون مع القوات المسلحة ممثلة في إدارة الخدمات الطبية، والتي سخرت كافة تجهيزات المستشفيات التابعة لها لإجراء العمليات الجراحية فضلا عن توفير الكوادر الطبية المتخصصة.

من ناحيتها توفر وزارة الداخلية الدعم الكامل للمبادرة من خلال تسخير تجهيزات المستشفيات التابعة للوزارة لإجراء الكشف الطبي والعمليات الجراحية، كما تم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لتذليل كافة المعوقات التي قد تواجه الفرق الطبية، فيما يتعلق بالكشف الطبي بمدارس المرحلة الابتدائية، كما جرى التنسيق مع منظمة الصحة العالمية لتوفير الدعم الفني للمبادرة.

وأشار المدير المالي والإداري للصندوق إلى أنه يتم التعاون مع مؤسسات الأورمان، وبنك الشفاء، والجمعية الشرعية لحصر الفئات الأكثر احتياجا وتقديم الخدمة الطبية لهم بمختلف محافظات الجمهورية.

وأوضح، أنه تم التنسيق مع المحافظين بمختلف محافظات الجمهورية لتوفير شتى سبل الدعم للمبادرة، فضلا عن تأسيس مكاتب تمثيل للصندوق داخل مقرات كل محافظة، وتوفير منسق بكل محافظة، لمتابعة سير عمل المبادرة طبقا للخطة الموضوعة وتذليل كافة العقبات أمام الفريق الطبي.

الجدير بالذكر أن صندوق تحيا مصر رصد مبلغ مليار جنيه لتنفيذ المبادرة وذلك خلال ٣ سنوات على 4 مراحل، لإجراء الكشف الطبي لنحو 2 مليون مواطن، و5 ملايين تلميذ بالمرحلة الابتدائية، فضلا عن تسليم 1.5 مليون نظارة طبية، وإجراء 200 ألف عملية مياه بيضاء، و15 ألف عملية مياه زرقاء مجانا.

وقام الصندوق بفتح حساب خاص لاستقبال المساهمات في مبادرة نور حياة رقم 037037- مبادرة نور حياة، كما يستقبل كافة الاستفسارات عن المبادرة عبر الخط الساخن 15118.