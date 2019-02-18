شكرا لقرائتكم خبر عن عمدة الديابات يروي ما حدث في جنازة أقدم سجين (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال عوني نصر، عمدة الديابات بلد أقدم سجين في مصر، إنه توفى بجلطة في المخ صباح الأحد، وتم دفنه منذ ساعة على الأكثر.
وقال «عوني» في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» عبر فضائية «الرافدين+»، مع سعيد حساسين، إن جنازة الراحل كانت مهيبة حضرها كافة أهالي القرية، والجميع اكتشف طيب أخلاقه بعد خروجه من السجن.
وأضاف «عوني» مخاطباً المطالبين بالثأر: «الثأر أخرته السجن، ومن لم يسجن سيموت، نحتاج لوقفة كبار العائلات».
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