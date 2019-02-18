شكرا لقرائتكم خبر عن عمدة الديابات يروي ما حدث في جنازة أقدم سجين (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عوني نصر، عمدة الديابات بلد أقدم سجين في مصر، إنه توفى بجلطة في المخ صباح الأحد، وتم دفنه منذ ساعة على الأكثر.

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وقال «عوني» في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» عبر فضائية «الرافدين+»، مع سعيد حساسين، إن جنازة الراحل كانت مهيبة حضرها كافة أهالي القرية، والجميع اكتشف طيب أخلاقه بعد خروجه من السجن.

وأضاف «عوني» مخاطباً المطالبين بالثأر: «الثأر أخرته السجن، ومن لم يسجن سيموت، نحتاج لوقفة كبار العائلات».