شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف على «سجناء جمصة والوادى الجديد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه قطاع السجون قوافل طبية، بمنطقة سجون جمصة والوادى الجديد، لتقديم الرعاية الصحية للنزلاء، تضم مختلف التخصصات، حيث تم توقيع الكشف الطبى وصرف الأدوية اللازمة لهم، بالإضافة لتطعيم عدد منهم فى سجون جمصة، بالتعاون مع مديرية الصحة بمحافظة الدقهلية، كإجراء وقائى.

وذكرت وزارة الداخلية، فى بيان، أمس، أن ذلك يأتى فى إطار حرصها على إعلاء قيم حقوق الإنسان والارتقاء بأوجه الرعاية المختلفة المُقدمة لنزلاء السجون والمحتجزين بالمراكز والأقسام والسجون المركزية بمختلف مديريات الأمن.

Advertisements

الطفلان حازم وزياد عقب العثور عليهما

من ناحية أخرى عثرت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات على الطفلين حازم وزياد، وجارٍ تكثيف الجهود الأمنية للتوصل لأهلهما.

تلقى قسم شرطة رابع مترو الأنفاق بلاغاً من الخدمات الأمنية المعينة بمحطة الجيزة لمترو الأنفاق، بالعثور على طفلين: الأول «حازم سمير عبدالجواد»، 11 سنة، مقيم بدائرة مركز شرطة بنى مزار بالمنيا، والثانى «زياد رجب سمير»، 7 سنوات، مقيم بذات العنوان، دون أهليتهما.

حيث قرر الأول أنه ترك منزل أهليته بسبب انفصال والديه، وأنه مقيم بمنزل شقيقة والدته الكائن ببنى مزار المنيا، والثانى قرر أنه ترك منزل أهليته.