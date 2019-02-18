شكرا لقرائتكم خبر عن هطول أمطار ثلجية على البحيرة.. والمحافظة ترفع حالة الطوارئ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت محافظة البحيرة، مساء الأحد، حالة من سوء الأحوال الجوية، وسقوط أمطار ثلجية على عدد من مراكز المحافظة، مثل كفر الدوار وادكو وشبراخيت، وصاحبها رعد وبرق ببعض المراكز.

من جانبه، أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، رفع درجة الاستعداد بمراكز ومدن المحافظة لمواجهة تقلبات وسوء الأحوال الجوية، وأصدر توجيهات لرؤساء الوحدات المحلية بالتأكد من جاهزية سيارات الكسح المخصصة لشفط المياه وسيارات الحماية المدنية وسرعة توجيهها لمكان تجمعات الأمطار، ومراجعة غرف الصرف بالطرق الرئيسية للتأكد من تسليكها لتصريف مياه الأمطار.

كما وجه المحافظ مسئولي الري والصرف بضرورة متابعة مناسيب الترع والمصارف بصورة دقيقة على مدار الساعة.