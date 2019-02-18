شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد سميح على أول عقد قران بلغة الإشارة: «شعب مصر عارف مصلحته فين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المأذون الشرعي وعضو مجلس النواب أحمد سميح، إن «عقد الزواج ينعقد بالإشارة لذوي الاحتياجات الخاصة ويكون شرعي وليس عليه ملاحظات».

وقال «سميح» في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» مع سعيد حساسين، تعقيباً على مقطع فيديو منتشر لعقد قران بلغة الإشارة: «جميل البنت بترجم لوالدها ما يقوله، المصريون أناس طيبين، شعب ملوش حل وعارف مصلحته فين».

وتطرق النائب «سميح» للحديث عن الأعمال الإرهابية، وقال إن فرحة الشعب المصري بكافة أطيافه لن يكدرها أحد من الداخل أو الخارج، بحسب قوله.