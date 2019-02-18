شكرا لقرائتكم خبر عن بكلمات مؤثرة.. الفنان صلاح عبد الله ينعى شهداء الجيش في هجوم العريش (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى الفنان صلاح عبدالله، شهداء حادث استهداف ارتكاز أمني بشمال سيناء، صباح أمس السبت. وقال «عبدالله» في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» مع سعيد حساسين، اليوم الأحد، إن الإرهابيين ممولين من مخابرات دول أجنبية، مضيفا: «لا عندهم دين ولا ملة ولا أخلاق، وربنا هينصرهم عليهم».

وأضاف: «الجنة اللي أنتوا فيها دلوقتي يا أبطال أفضل وأجمل وأروع كتير من كل أحلامكم، مبروك يا ولاد». وأسفر الهجوم عن استشهاد 14 جنديا من أبناء القوات المسلحة، صباح أمس السبت.