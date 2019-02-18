شكرا لقرائتكم خبر عن غلق 12 منشأة طبية خاصة لعدم الترخيص في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة في بني سويف، عن غلق 12 عيادة خاصة ومعمل تحاليل، بالإضافة إلى تحرير 3 محاضر فض اختام لمنشأت صحية خاصة تم إغلاقها.

وداهمت حملة قادها الدكتور محمد عبدالقادر مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية بإشراف الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، والدكتور أحمد بغدادي مدير الطب العلاجي بالمديرية عدد من المنشأت الطبية الخاصة بدائرة المحافظة.

وتمكنت الحملة من غلق 9 عيادات خاصة باطباء، و3 معامل تحاليل، تعمل بدون ترخيص، وغير مطابقة للأشتراطات الصحية.