الارشيف / أخبار مصر

درجات الحرارة اليوم الإثنين 18-2-2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن درجات الحرارة اليوم الإثنين 18-2-2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الاثنين طقس مائل للبرودة شمالا حتى الوجه البحرى والقاهرة وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، كما تقل الرؤية على الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على كافة الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء والبحر الأحمر تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

 

الصغرى العظمى

القاهرة 10 17 

شبين الكوم 10 18

طنطا 11 18

دمنهور 11 17 

الإسكندرية 07 16      

بلطيم 10 16  

مطروح 06 17 

السلوم 06 15 

سيوة 05 18   

بورسعيد 11 16

دمياط 11 16

الزقازيق 09 18

الاسماعيلية 09 16

السويس 10 17

العريش 09 17 

رفح 08 16

رأس سدر 10 19

نخل 03 16    

نويبع 12 19   

طابا 12 16    

كاترين 00 08 

الطور 09 20   

شرم الشيخ 12 20      

الغردقة 11 22 

مرسى علم 13 20       

الفيوم 08 18  

بنى سويف 08 18       

المنيا 07 19    

أسيوط 06 19 

سوهاج 07 20 

قنا 08 20      

الأقصر 06 21 

أسوان 10 22  

أبوسمبل 10 22 

الوادى الجديد 05 21   

شلاتين 12 23 

ابو رماد 14 22

راس حدربة 14 22      

حلايب 15 22

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

 

Advertisements

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 16 27

المدينة 10 24

الرياض 10 21 

المنامة 16 20   

أبوظبى 17 23 

الدوحة 16 23

الكويت 10 20

دمشق 00 12  

بيروت 10 15  

عمان 02 08  

القدس 03 09 

غزة 09 16     

بغداد 07 17   

مسقط 21 25 

صنعاء 08 26  

الخرطوم 13 30 

طرابلس 08 16

تونس 07 18  

الجزائر 08 17

الرباط 07 16  

نواكشوط 15 27        

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

 

الصغرى العظمى

أنقرة -02 12  

اسطنبول 04 12         

اسلام اباد 07 16       

نيودلهى 13 23 

جاكرتا 24 31 

بكين -03 05

كوالامبور 24 33        

طوكيو 04 12  

أثينا 05 16    

روما 03 15    

باريس 04 14  

مدريد -02 14

برلين 02 13   

لندن 4 12     

مونتريال -19 -09

موسكو -10 -03      

نيويورك -04 06        

واشنطن -02 10

 

 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر درجات الحرارة اليوم الإثنين 18-2-2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا