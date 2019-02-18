شكرا لقرائتكم خبر عن درجات الحرارة اليوم الإثنين 18-2-2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الاثنين طقس مائل للبرودة شمالا حتى الوجه البحرى والقاهرة وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، كما تقل الرؤية على الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على كافة الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء والبحر الأحمر تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 10 17

شبين الكوم 10 18

طنطا 11 18

دمنهور 11 17

الإسكندرية 07 16

بلطيم 10 16

مطروح 06 17

السلوم 06 15

سيوة 05 18

بورسعيد 11 16

دمياط 11 16

الزقازيق 09 18

الاسماعيلية 09 16

السويس 10 17

العريش 09 17

رفح 08 16

رأس سدر 10 19

نخل 03 16

نويبع 12 19

طابا 12 16

كاترين 00 08

الطور 09 20

شرم الشيخ 12 20

الغردقة 11 22

مرسى علم 13 20

الفيوم 08 18

بنى سويف 08 18

المنيا 07 19

أسيوط 06 19

سوهاج 07 20

قنا 08 20

الأقصر 06 21

أسوان 10 22

أبوسمبل 10 22

الوادى الجديد 05 21

شلاتين 12 23

ابو رماد 14 22

راس حدربة 14 22

حلايب 15 22

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الصغرى العظمى

مكة المكرمة 16 27

المدينة 10 24

الرياض 10 21

المنامة 16 20

أبوظبى 17 23

الدوحة 16 23

الكويت 10 20

دمشق 00 12

بيروت 10 15

عمان 02 08

القدس 03 09

غزة 09 16

بغداد 07 17

مسقط 21 25

صنعاء 08 26

الخرطوم 13 30

طرابلس 08 16

تونس 07 18

الجزائر 08 17

الرباط 07 16

نواكشوط 15 27

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة -02 12

اسطنبول 04 12

اسلام اباد 07 16

نيودلهى 13 23

جاكرتا 24 31

بكين -03 05

كوالامبور 24 33

طوكيو 04 12

أثينا 05 16

روما 03 15

باريس 04 14

مدريد -02 14

برلين 02 13

لندن 4 12

مونتريال -19 -09

موسكو -10 -03

نيويورك -04 06

واشنطن -02 10