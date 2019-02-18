شكرا لقرائتكم خبر عن الغرف السياحية: ندير قريبا حوارا مجتمعيا حول قانون السياحة الموحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد ناصر تركى عضو مجلس اتحاد الغرف السياحية، أن الغرف السياحية الخمس ستدعوا فى أقرب وقت إلى حوار مجتمعى لوضع قانون السياحة الموحد، للإرتقاء بالمنظومة التشريعية الخاصة بقطاع السياحة وتطويرها بما يتماشى مع العصر الحالى.

ولفت تركى فى تصريحات خاصة لليوم السابع إلى أن أهم اللجان فى الاتحاد الجديد هى اللجنة التشريعية لدراسة القوانين الخاصة بقطاع السياحة، لافتا إلى أنه خلال الفترة القادمة سيتم إجراء حوار مع الغرف الخمس للإستماع لرؤيتهم لقانون السياحة الموحد.

ويأتى هذا فى إطار تعاون الإتحاد مع وزارة السياحة خلال الفترة المقبلة لتحقيق رؤية وزارة السياحة للنهوض بالقطاع، وتعزيز التعاون والتنسيق خلال المرحلة المقبلة، لانجاز أول محور الإصلاح التشريعى من برنامج الإصلاح الهيلكى لتطوير القطاع.

وشدد على أن الغرف والاتحاد منظومة لديها طاقة للعمل لصالح القطاع، وفى ظل وجود وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، وعلى رأس لجنة السياحة بالبرلمان عمرو صدقى أحد أبناء القطاع فاعتقد ان المنظومة متكاملة ولدينا كل المقومات لعودة السياحة لسابق عهدها.

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وأوضح أن الفترة القادمة ستشهد اتفاق بين كافة أطراف المنظومة السياحيةعلى المصلحة العامة ، وهى أن الاتحاد والغرف والوزارة تعمل وفق رؤية مشتركةلإنعاش السياحة.

وقال تركى " كلنا مكملين لبعضنا البعض، الوزارة لن تتمكن من النجاح بدون الإتحاد، ولا الغرف والقطاع يمكنه النجاح بدون وزارة سياحة قوية، ولكن الأهم ألا يطغى طرف على طرف آخر وأن يكون هناك توازن فى الرؤى والتوجهات، لافتا إلى أن الاتحاد والقطاع الخاص جزء من المنظومة، ونحن جميعا نسعى لمصلحة البلد والقطاع، لأن السياحة جزء هام جدا من الإقتصاد المصرى.