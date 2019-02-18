شكرا لقرائتكم خبر عن رياح وعواصف رعدية وأمطار تضرب شمال سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرضت مناطق شمال سيناء الليلة، لهبوب رياح مفاجئة مصحوبة بعواصف رعدية، وسقوط متقطع للأمطار. وأعلنت محافظة شمال سيناء حالة الاستنفار ورفع درجة الاستعدادت بالمستشفيات، ومديريات الخدمات ومجالس المدن وشركتى المياه والكهرباء. Advertisements وخلت شوارع مدينة العريش من المارة، وسارع أصحاب المحلات لإغلاقها. ولَم تتلقى غرفة عمليات المحافظة أى بلاغات بوقوع حوادث .

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