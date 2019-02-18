الارشيف / أخبار مصر

صفحة الرئيس على "فيس بوك" تبرز أهم المقتطفات من كلمته بمؤتمر ميونخ.. صور

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن صفحة الرئيس على "فيس بوك" تبرز أهم المقتطفات من كلمته بمؤتمر ميونخ.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرزت صفحة الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسى الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أبرز ما جاء فى كلمته التى ألقاها خلال مؤتمر ميونخ للسياسيات الأمنية، بصفته رئيساً للاتحاد الإفريقى.

مقتطفات من كلمة الرئيس السيسى
مقتطفات من كلمة الرئيس السيسى

 

وتحدث الرئيس السيسى، عن الأمن والاقتصاد بمفهومه الشامل سياسياً واقتصادياً وثقافيا ، وكذلك إيمان مصر بأهمية الحوار الدولى، مدللاً على ذلك بتدشين منتدى أسوان للأمن والتنمية المستدامة.

السيسى يتحدث عن الأمن والاقتصاد
السيسى يتحدث عن الأمن والاقتصاد

كما أشار السيسسى إلى أن عدم تسوية القضية الفلسطينة بصورة عادلة ورئيسية يمثل المصدر الرئيسى لعدم الاستقرار فى الشرق الأوسط

Advertisements

 

السيسى يتحدث عن الحوار الدولى
السيسى يتحدث عن الحوار الدولى

كما تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسى عن أولويات الاتحاد الإفريقى لعام 2019، حول دفع التكامل الإقليمى على مستوى القارة.

 

السيسى يتحدث عن تسوية القضية الفلسطينية
السيسى يتحدث عن تسوية القضية الفلسطينية

 

أولويات الاتحاد الإفريقى عام 2019
أولويات الاتحاد الإفريقى عام 2019

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صفحة الرئيس على "فيس بوك" تبرز أهم المقتطفات من كلمته بمؤتمر ميونخ.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا