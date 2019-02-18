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شكرا لقرائتكم خبر عن صفحة الرئيس على "فيس بوك" تبرز أهم المقتطفات من كلمته بمؤتمر ميونخ.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرزت صفحة الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسى الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أبرز ما جاء فى كلمته التى ألقاها خلال مؤتمر ميونخ للسياسيات الأمنية، بصفته رئيساً للاتحاد الإفريقى.
مقتطفات من كلمة الرئيس السيسى
وتحدث الرئيس السيسى، عن الأمن والاقتصاد بمفهومه الشامل سياسياً واقتصادياً وثقافيا ، وكذلك إيمان مصر بأهمية الحوار الدولى، مدللاً على ذلك بتدشين منتدى أسوان للأمن والتنمية المستدامة.
السيسى يتحدث عن الأمن والاقتصاد
كما أشار السيسسى إلى أن عدم تسوية القضية الفلسطينة بصورة عادلة ورئيسية يمثل المصدر الرئيسى لعدم الاستقرار فى الشرق الأوسط
السيسى يتحدث عن الحوار الدولى
كما تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسى عن أولويات الاتحاد الإفريقى لعام 2019، حول دفع التكامل الإقليمى على مستوى القارة.
السيسى يتحدث عن تسوية القضية الفلسطينية
أولويات الاتحاد الإفريقى عام 2019
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