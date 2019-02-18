شتاء الإسكندرية.. برق ورعد وثلج فى عروس البحر المتوسط.. (فيديو وصور)

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت محافظة الإسكندرية مساء اليوم، هطول أمطار رعدية وسقوط كرات من الثلج وبرق ورعد، يصاحبها انخفاض شديد فى درجات الحرارة. وانتشرعبر مواقع السوشيال ميديا "فيديوهات" وصور لسقوط كرات الثلج والأمطار، والبرق والرعد فى سماء الشارع السكندرى. Advertisements كانت قد أعلنت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، رفع درجة الاستعداد لاستقبال موجة الطقس الحالية من خلال انتشار مراكز سيارات الشفط وانتشار عمال الشركة وتطهير الشنايش والمطابق، وتكثيف أعمال كسح مياه الأمطار من الشوارع ورفع القمامة لعدم تراكمها.











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