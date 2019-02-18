المتهم بقتل "مسن شارع معروف" يكشف أمام النيابة لماذا ارتكب جريمته؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - فتحي سليمان:

أقر المتهم بقتل زوج خالته في شارع معروف بمنطقة وسط البلد، بجريمته أمام فريق نيابة قصر النيل بعد أن ضبطته أجهزة الأمن.

وبرر المتهم جريمته بقوله إن المجني عليه استفزه وطعنه في شرفه: "قالي أمك بترقص لي بالصاجات.. وإنت صايع مالكش لازمة".

تلقى قسم شرطة قصر النيل أمس، بلاغا من الأهالي بمقتل "أنور. ع"، 80 سنة، وانتقل رجال المباحث وعثروا على جثة المجني عليه غارقا في دمائه.

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وتوصلت تحريات المقدم حسام العشماوي رئيس مباحث قسم شرطة قصر النيل إلى المتهم بارتكاب الواقعة، ويعمل سايس في المنطقة، وتربطه علاقة قرابة بالمجني عليه يدعى "ح. ن"، 38 سنة، وألقى رجال المباحث القبض عليه، وأقر بارتكاب الواقعة.

وبينت التحريات أن المجني عليه زوج خالة المتهم ويقطن بمفرده في الشقة، وكان المتهم يتردد عليه لقضاء احتياجاته، والحصول منه على مبالغ مالية، وأنه يتعاطى المواد المخدرة.

ونصبت أسرة المجني عليه سرادق العزاء مساء اليوم، بعد القبض على المتهم، وتمثيله الجريمة تحرر محضرا بالواقعة وتباشر النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة.