"خلي بالك من الواد".. سر العثور على رضيع داخل السجل المدني بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

حوار مقتضب دار بين سيدتين تحمل أحدهما رضيعا بمقر السجل المدني بشارع الهرم، انتهى بطلب والدة الطفل من الثانية العناية بطفلها: "خلي بالك من الواد" لحين قضاء حاجتها في دورة المياه.

بمرور الوقت، قررت السيدة البحث عن والدة الطفل لتأخرها، وذهبت إلى الحمام أملا في العثور عليها لكن دون جدوى، فأبلغت الخدمات الأمنية بالأمر.

وانتقلت قوة من قسم شرطة الطالبية إلى السجل المدني، واستمع رجال المباحث لأقوال المبلغة التي أكدت "أم الطفل كانت داخلة الحمام علشان عندها السكر" لافتة إلى أنه مع تأخرها بحثت عنها بالمبنى دون العثور عليها.

تم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت إيداع الطفل إحدى دور الرعاية، وطلبت تحريات المباحث لتحديد هوية الأم.