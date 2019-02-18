افتتاح المعرض السنوي الثالث للكتاب بجامعة حلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

أكد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، أن القراءة تساهم في تنمية مهارات الطلاب وتثقيفهم وإكسابهم العديد من المهارات وتزيد من تحلي الأفراد بالأخلاق الحميدة والسلوك المستقيم وتساعدهم في الترويح عن أنفسهم.

وأضاف نجم خلال افتتاحه المعرض السنوي الثالث للكتاب بالمكتبة المركزية في الجامعة، أن "القراءة للجميع مهمة كأساس العلم ومفتاح أبواب المعرفة وأيضا غذاء للروح".

وأضاف أن المعرض يشارك فيه مجموعة كبيرة ومتميزة من دور النشر مما يثري المعرض ويساعده على تقديم خدمة متميزة للقراء من دور النشر الدولية والمحلية حيث (وكالة الأهرام للتوزيع، عالم الكتب، الأكاديمية، سمارت، الانجلو، روابط أوزوريس، المؤسسة الدولية للكتاب، دار الفكر العربي، دار العلوم، ميرك، المصرية للنشر، إيمك، المجموعة العلمية، infinity knowledge) الأمر الذي سيعود بالنفع والتوعية والتثقيف لطلاب الجامعة.

وأجرى رئيس الجامعة، جولة داخل دور العرض وشاهدوا جميع المعروضات من أمهات الكتب التي تستمر فعاليات حتى الخميس 28 فبراير الجاري بالمكتبة المركزية.