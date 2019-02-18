وزيرة الثقافة عن مهرجان أسوان: مصر أصبحت ملتقى فني يجمع شعوب الأرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب محمد عاطف:

قالت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة، إن مشهد انطلاق فعاليات الاحتفال برئاسة مصر للاتحاد الافريقي في افتتاح الدورة السابعة لمهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون يعكس قيمة ومكانة مصر إقليميًا ودوليًا، ويبرز ويعزز حوار الثقافات ولقاء الحضارات بالفنون مع العالم.

وأضافت عبدالدايم في كلمتها خلال افتتاح المهرجان، أن المشاركات الدولية تؤكد أن مصر باتت ملتقى فني يجمع شعوب الأرض، مشيرة إلى أن الثقافة والابداع الوسيلة الامثل لمد جسور التواصل بين البشر وتنمية الوعى لمواجهة الفكر المتطرف.

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ولفتت إلى أن "تواجد تلك الوفود الدولية في المهرجان على أرض الحضارة يعد صفعة على وجه الإرهاب الأسود.. والفنون والثقافة هما قوة مصر الناعمة في مواجهة المخربين".

وانطلقت اليوم الأحد، فعاليات المهرجان الذى تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، بمشاركة 23 فرقة فنية من 16 دولة تمثل ثلاثة قارات.

وبدأ المهرجان، بكرنفال فني على صفحة نهر النيل بمحافظة أسوان منها 10 دولة أفريقية هي: نيجيريا والمغرب وتونس والجزائر والسودان والكونغو الديمقراطية -التي تحل ضيف شرف لهذة الدورة- وموريشيوس وغانا وكينيا، إلى جانب 6 دول أخري من قارتي آسيا وأوروبا هي (الصين – أندونيسيا – الأردن – فلسطين– بولندا– اليونان).

وقدمت الفرق مزيج من العروض الفلكلورية التي تمثل التراث والموروث الفني لهم وأنصهرت الثقافات بدمج فرق قارات العالم الثلاث في عروض فنية مشتركة.